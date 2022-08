TSV Germania Helmstedt haut Essenrode raus

Mit dem TuS Essenrode musste einer der vermeintlichen Topfavoriten bereits im Achtelfinale des Fußball-A-Kreispokals die Segel streichen. Der TuS unterlag in einem hochklassigen Spiel beim TSV Germania Helmstedt mit 2:3. Der Helmstedter SV siegte derweil deutlich, die SG Offleben/Büddenstedt sorgte für eine Überraschung.

FC Schunter II wehrt sich zu zehnt tapfer, verliert aber deutlich gegen Helmstedter SV

FC Schunter II – Helmstedter SV 1:7 (0:2). Tore: 0:1 Behse (12.), 0:2 Tanriverdi (35.), 0:3 Osteroth (50.), 0:4 Behse (55.), 1:4 Hamar (64.), 1:5 Schittko (79.), 1:6 Osteroth (82.), 1:7 Lieske (90./FE). Rote Karte: Müller (11., Schunter).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trotz der klaren Niederlage war FC-Trainer Jens Kudlatschek „ex­trem stolz“ auf seine Jungs – insbesondere, da sie nach dem Platzverweis gegen Keeper Janis Müller knapp 80 Minuten in Unterzahl spielten. „Es war ein brachialer Kampf für uns. Aber wir haben dem HSV lange Zeit Paroli geboten und ihn hin und wieder vor Probleme gestellt.“ Das Ergebnis sei seiner Meinung nach etwas zu hoch ausgefallen. „Vor der roten Karte hatten wir sogar zwei Großchancen zur Führung. Hätten wir die genutzt, wäre es vielleicht ganz anders gelaufen.“

TSV Danndorf – FSV Schöningen III 3:1 (2:1). Tore: 0:1 Becker (4.), 1:1 Schulz (10.), 2:1 Fischer (21.), 3:1 Gregor (67.).

Auf den frühen Rückstand hatte die Elf von Trainer Chris Kunau die schnelle Antwort parat. Hendrik Schulz glich in Minute 10 aus, Jannik Fischer brachte den TSV auf die Siegerstraße. „Danach haben wir es verpasst, drei oder vier Tore nachzulegen“, haderte Kunau. Erst mit dem Tor von Jannek Gregor war die Partie entschieden. „Wir haben den Pflichtsieg und uns ein gutes Gefühl geholt. Aber wir haben auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial.“

Germania Helmstedt siegt in spannender Schlussphase

TSV Germania Helmstedt – TuS Essenrode 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Dürkop (16.), 1:1 Gerhardt (42.), 2:1 Warneke (76.), 3:1 Gerhardt (89.), 3:2 Dürkop (90.+1).

Die Zuschauer im Maschstadion sahen ein hochklassiges Spiel, „das beste seit meinem Amtsantritt“, schwärmte Helmstedts Trainer Nils Schräder nach dem 3:2-Erfolg seiner Truppe. Seiner Meinung nach war der knappe Sieg auch ein verdienter. „Wir waren über die gesamten 90 Minuten die deutlich bessere Mannschaft und hätten auch noch zwei, drei Tore mehr machen können.“ Richtig spannend wurde es in der Schlussphase. Steven Gerhardt traf zum 3:1 für die Kreisstädter (89.), doch im direkten Gegenzug verkürzte Daniel Dürkop nach einem Standard auf 2:3 aus TuS-Sicht. „Wir sind dann noch einmal kurz ins Schwimmen geraten, haben danach zum Glück aber alles wegverteidigt“, beschrieb Schräder, der an seine Mannschaft Bestnoten für Einsatz, Willen und Laufbereitschaft verteilte. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir in der Vorbereitung sehr gut an unseren Problemen gearbeitet haben, das freut mich als Trainer natürlich sehr.“

Die weiteren Ergebnisse:

TSV Grasleben – FC Heeseberg II 6:1 (3:1). Tore: 1:0 Engelke (1.), 1:1 Wilde (9.), 2:1 Drexler (18.), 3:1 Tasler (42.), 4:1 Vogel (79.), 5:1 Jaeger (83.), 6:1 Müller (89.).

SG Offleben/Büddenstedt – TB Wendhausen 4:2 (3:1). Tore: 1:0 Rose (14.), 2:0 Strümpel (16./FE), 2:1 Eigentor Kammann (20.), 3:1 Strümpel (40.), 3:2 Murad (60.), 4:2 Demitz (68.). Gelb-Rot: TB (41.)

SV Lauingen Bornum II – FC Türk Gücü Helmstedt II 1:4 n.E. (1:1, 0:0). Tore: 1:0 Hädelt (58.), 1:1 Jaiteh (59.).

FSV Schöningen II – SG Sundern 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Schulz (60.), 2:0 Quast (75.), 2:1 Eigentor Werner (76.), 3:1 Quast (82.).

Die Kreispokal-Wettbewerbe der Männer

A-Pokal (Kreisliga und 1. Kreisklasse)

Achtelfinale (20./21. August)

TSV Danndorf – FSV Schöningen III 3:1

FSV Schöningen II – SG Sundern 3:1

TSV Germania Helmstedt – TuS Essenrode 3:2

SV Lauingen Bornum II – FC Türk Gücü Helmstedt II 1:4 n. E.

TSV Grasleben – FC Heeseberg II 6:1

FC Schunter II – Helmstedter SV 1:7

FC Nordkreis – STV Holzland 4:1

SG Offleben/Büddenstedt – TB Wendhausen 4:2

Viertelfinale (1./2. Oktober)

FSV Schöningen II – FC Nordkreis

FC Türk Gücü Helmstedt II – TSV Germania Helmstedt

SG Offleben/Büddenstedt – Helmstedter SV

TSV Danndorf – TSV Grasleben

B-Kreispokal (2. und 3. Kreisklasse)

1. Runde (20./21. August)

TSV Danndorf II – Meinkoter SV 4:1

Helmstedter SV II – FC Vatan Spor Königslutter II 7:1

SG Rottorf/Viktoria Königslutter II – FC Heeseberg II 7:1

Achtelfinale (24./25. September)

TuS Beienrode – BSV Union Schöningen II

SG Sundern II – STV Holzland II

SV Esbeck II – Helmstedter SV II

SV Emmerstedt – SG Rottorf/Viktoria Königslutter II

BSV Union Schöningen – SG Frellstedt/Wolsdorf

TSV Danndorf II – TSV Fichte Helmstedt

TSV Germania Helmstedt II – TuS Essenrode II

SG Lapautal II – VfL Rottorf/SV Mariental

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de