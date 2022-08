Ingeleben. Der FC geht in seinem Auftaktspiel zwar mit 1:0 in Führung, verliert am Ende aber verdient mit 1:3.

FC-Coach Michael Grahe sah eine verdiente Niederlage seines Teams in Volkmarode.

Fußball-Bezirksliga FC Heeseberg ist in Volkmarode ohne Chance

Niederlagen mag keiner, auch nicht Michael Grahe, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Heeseberg. Aber mit der 1:3 (1:1)-Pleite beim SC RW Volkmarode kann Grahe leben, denn sie war am Ende auf jeden Fall verdient. „In Volkmarode werden noch einige Mannschaften verlieren“, ist sich der Coach sicher.

Andre Harmel bringt FC Heeseberg in Führung

Die Gastgeber starteten deutlich besser in die Partie, sie wirkten griffiger und spritziger. Das Tor erzielten jedoch nicht die Rot-Weißen, sondern der FC. Einen Konter vollendete Andre Harmel zum überraschenden 1:0 für Heeseberg (16.). „Aber auch danach war Volkmarode die besser Mannschaft“, gestand Michael Grahe. „Der SC hat genau das gemacht, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Nämlich früh draufgehen und den Gegner zu langen Bällen zwingen.“ Heeseberg fand sich immer wieder in Drucksituationen wieder, wusste kaum Mittel, um diese zu umgehen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Noch vor dem Seitenwechsel glich Marvin Thurau für die Hausherren aus. In Durchgang 2 blieb der SC weiter am Drücker, wollte die Führung unbedingt. Daniel Sgodzay erlöste Volkmarode dann in Minute 70 mit dem Tor zum verdienten 2:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Thurau zum 3:1-Endstand (90.+1).

Trotz der Auftaktniederlage konnte Grahe positive Schlüsse aus der Partie ziehen. „Wir müssen zwar noch viel arbeiten. Aber wir haben auch eine Zeit lang mit Volkmarode mithalten können.“

Tore: 0:1 Harmel (16.), 1:1 Thurau (37.), 2:1 Sgodzay (70.), 3:1 Thurau (90.+1).

wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de