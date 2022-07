Gastgeber Holzland greift als Außenseiter ins Turnier ein

Der Gastgeber steigt ins Turnier ein: In Gruppe B des Helmstedter Super-Cups ist der krasse Außenseiter STV Holzland gefordert. Ab 18 Uhr ist der Fußball-Kreisklassist im Einsatz gegen die Bezirksligisten FC Heeseberg und FC Schunter.

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des SSC Klein Sisbeck, ein Stammverein des STV, darf der Kreisliga-Absteiger im Super-Cup mitwirken. Viel ausrechnen tut er sich dabei allerdings nicht. „Uns geht es in erster Linie darum, dass wir uns ordentlich verkaufen“, erklärt STV-Vorsitzender Lars Schiffers. Das Ergebnis sei dabei zweitrangig.

Ziel des FC Schunter: Das Turnier gewinnen

Anders sieht die Zielsetzung beim FC Schunter – dem Kreisliga-Meister der abgelaufenen Spielzeit – aus. „Wir wollen gerne das Turnier gewinnen, sehen den Cup nicht nur als Testspiel an“, stellt Co-Trainer Bela Westphal klar. „Es ist schön, dass wir hier auf Mannschaften treffen, gegen die wir nicht so oft spielen.“ Einer dieser Gegner, gegen den Schunter nicht so häufig antritt, ist der FC Heeseberg. Der Bezirksligist spielt in der Staffel 2, während der Kreisliga-Meister in Staffel 1 antritt. „Es wird ein guter Gradmesser“, ist sich Westphal sicher.

Das sieht Heesebergs Coach Michael Grahe etwas anders. Aufgrund einiger Coronafälle mussten der Trainingsauftakt und ein erstes Testspiel vergangene Woche verschoben werden (wir berichteten). Zwar befindet sich der FC mittlerweile im Training, die personelle Situation hat sich jedoch nicht entspannt. „Wir haben coronabedingt immer noch Probleme“, so Grahe. „Wir befinden uns in einer schwierigen Situation und müssen auf einige Spieler unserer Zweiten zurückgreifen.“ Einfach herschenken will Grahe die beiden Spiele allerdings nicht. „Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.“

Die Partien der am Dienstag ausgetragenen Gruppe A waren bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Der Spielplan des Super-Cups

Gruppe A

Lau. Bo. – Schöningen II

Türk Gücü HE – Lau. Bo.

Schöningen II – Türk Gücü

Gruppe B (Mi., 20. Juli)

Schunter – Heeseberg 18 Uhr

Holzland – Schunter 19 Uhr

Heeseberg – Holzland 20 Uhr

Halbfinale 1 (Fr., 22. Juli)

Sieger A – Zweiter B 18.30 Uhr

Halbfinale 2 (So., 24. Juli)

Sieger Gr. B – Zweiter Gr. A 15 Uhr

Finale (Dienstag 26. Juli)

Sieger HF 1 – Sieger HF 2 18.30 Uhr

