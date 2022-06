Remis nach Kraftakt und knappe Niederlage für HTV

Die Herren 70 des Helmstedter TV, Manfred Fabiunke (von links), Dietmar Haring, Gerhard Neumann und Wolfgang Przybilla, beendeten die Sommerserie in der Oberliga mit einem Remis und einer knappen Niederlage.

Mit einem Doppeleinsatz unter der Woche beendeten die Tennis-Herren 70 des Helmstedter TV nun die Sommerserie in der Oberliga.

Helmstedter TV – TuS Vahrenwald 3:3. Die Einzel gingen gehörig an die Substanz. An Position 1 gelang es Gerhard Neumann nach über drei Stunden, seinen Gegner mit 7:6, 6:7 und – nach drei abgewehrten Matchbällen beim Stande von 6:9 – 13:11 im Match-Tiebreak in die Knie zu zwingen. Auch Wolfgang Przybilla kämpfte mit Erfolg, er sorgte mit dem 6:2, 7:6 für den zweiten HTV-Punkt. Manfred Fabiunke (4:6, 2:6) und Claus Legel (6:4, 2:6, 5:10) mussten sich ihren Gegnern hingegen geschlagen geben.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anschließend sicherte das erste HTV-Doppel, Fabiunke/Przybilla, mit einem souveränen 6:0, 6:4-Erfolg das wichtige Remis, da Dietmar Haring/Hartmut Glöckler in zwei Sätzen verloren.

SV Eintracht Hiddestorf – Helmstedter TV 4:2. Im letzten Saisonspiel der Helmstedter beim Tabellenzweiten endeten alle sechs Matches nach zwei Sätzen. Diesmal musste sich Neumann (Leistungsklasse 9,8) dem höher eingestuften Manfred Raddatz (8,5) mit 4:6 und 1:6 beugen. Auch Przybilla an Position 3 (3:6, 3:6) und Haring an 4 (0:6, 1:6) verloren deutlich. Den einzigen Einzelpunkt der Gäste erspielte Fabiunke mit einem überzeugenden 6:1 und 6:2.

Zwar konnten Neumann und Haring (6:1, 6:1) im zweiten Doppel noch einmal für Hoffnung auf ein weiteres Remis sorgen. Im ersten Doppel zogen aber Fabiunke/Przybilla mit 4:6 und 3:6 den Kürzeren.

Damit steht das HTV-Team vorerst weiter auf Tabellenrang 3. Im letzten Spiel treffen aber der TuS Vahrenwald und der TC GW Gifhorn, die jeweils einen Punkt Rückstand haben, noch aufeinander.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de