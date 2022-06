Fußball-Bezirksliga FC Schunter darf in seiner Wunschstaffel ran

Zuletzt gegeneinander, künftig Seite an Seite: Maverick Schönfelder (links) kehrt vom TuS Essenrode zu Bezirksliga-Rückkehrer FC Schunter (rechts Harounan Ouedraogo) zurück.

Lehre. Die Freude beim FC Schunter ist groß: Der Aufsteiger tritt in der neuen Saison – wie erhofft – in der Staffel 1 der Fußball-Bezirksliga an.