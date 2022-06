RFV-Amazonen bringen zwei goldene Schleifen mit

Nachdem zuletzt vor allem die Springreiter des RFV Königslutter bei Turnieren Erfolge feiern konnten, lieferten nun auch die Dressur-Amazonen des Vereins einmal mehr beeindruckende Ergebnisse ab. Zwei von ihnen durften eine goldene Schleife mit nach Hause nehmen.

Wertnote 8,0 für Lena Drebenstedt und Descara de Luxe

Gleich mehrere gute Platzierungen verbuchten die RFV-Reiterinnen beim Turnier in Destedt. Lena Drebenstedt startete mit ihrer Stute Descara de Luxe in der Dressurreiterprüfung Klasse M. Das Paar verdiente sich eine hervorragende Wertnote (WN) von 8,0 und damit den Sieg. Außerdem nahm Drebenstedt mit ihrer Stute Elfentanz an der Dressurpferdeprüfung Klasse A teil. Hier durfte sie sich über eine Wertnote von 7,5 und eine bronzene Schleife freuen.

Einen weiteren Sieg verbuchten in Destedt Saskia Steinmetz und ihr Wallach Casanova, die sich mit der WN 7,4 in der Dressurprüfung Klasse L* (mit Trense) durchsetzten. In dieser Prüfung belegten Lilli Aline Schroeder und ihr Pony Dynamic den neunten Platz (WN 6,5). Einen guten sechsten Rang gab es zudem für Jessica Tesche mit Wallach Bon Batavio in der A-Dressur (WN 7,3).

In rund drei Wochen steht das RFV-Sommerturnier an

Mareike Homeyer und ihre Stute Walentina waren bei den Turnieren in Brockhöfe (Lankdreis Uelzen) und Müden (Landkreis Gifhorn) in zwei S*-Dressuren am Start. Beide Male gab es für das RFV-Paar eine Wertung von 66,5 % und damit den fünften Platz.

Beim RFV Königslutter laufen unterdessen auch die Planungen für den eigenen Saisonhöhepunkt auf Hochtouren. Vom 8. bis 10. Juli richtet der Verein sein großes Sommerturnier aus, bei dem es in diesem Jahr sogar eine S-Dressur geben wird.

