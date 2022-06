Pokalsieger! FC Schunter und JSG Frellstedt/Wolsdorf jubeln

Söllingen. Mehr als 100 Zuschauer verfolgen die Kreispokal-Endspiele der Junioren in Söllingen. Zwei Titel gehen an den FC Schunter.

Nach zweijähriger Corona-Pause ermittelten die Jugendfußballer des NFV-Kreises Helmstedt nun wieder ihre Pokalsieger. Die Endspiele im Avacon-Kreispokal fanden auf der Sportanlage des VfL Söllingen statt – beginnend mit den E-Junioren, bei denen sich die JSG Helmstedt II durchsetzte, und den D-Junioren, bei denen der FC Schunter triumphierte. Mehr als 100 Zuschauer verfolgten bei sommerlichem Wetter die Partien. Besonders spannend und torreich ging es bei den „Ältesten“, den B-Junioren, zu.

B-Junioren: FC Schunter gewinnt torreiches Finale

FC Schunter – JSG Königslutter 5:3 (2:1). Tore: 0:1 Luca Schmidt (2.), 1:1 Jannik Hoppe (16.), 2:1, 3:1 Tim Schwärzel (26., 50.), 3:2, 4:3 Tjark Temme (51./FE, 59.), 4:2 Silas Michael Kirschenstein (58./HE), 5:3 Andrés Del Rio Pape (80+2).

Bereits in der 2. Spielminute brachte Luca Schmidt mit einem direkt verwandelten Eckball die Lutteraner in Führung. Mit einem Gewaltschuss von Jannik Hoppe und einem Treffer von Tim Schwärzel drehte der FC die Partie aber noch in der ersten Halbzeit. Schwärzel erhöhte zehn Minuten nach der Pause auf 3:1, doch es blieb spannend. Tjark Temme hielt die JSG mit seinen beiden Anschlusstreffern im Spiel. Erst in der Nachspielzeit gelang Andrés Del Rio Pape der entscheidende Treffer zum 5:3.

„Es war das erwartet schwere Spiel. Nach meinem Geschmack hätte es ruhig ein bisschen weniger Spannung sein dürfen“, sagte FC-Trainer Thomas Ratajczak erleichtert. „Der Sieg ist ein schöner Abschluss für unsere 2005er-Spieler, die in der nächsten Saison in der Landesliga spielen werden.“ Sein Gegenüber, JSG-Coach Markus Seichter, erkannte an: „Schunter war uns körperlich leicht überlegen und am Ende das insgesamt etwas bessere Team.“

C-Junioren: JSG Frellstedt/Wolsdorf siegt mit Doppelschlag in Halbzeit 2

JSG Frellstedt/Wolsdorf – JSG Helmstedt 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Almir Miftari (40.), 2:0 Darko Savic (44.).

Die Frellstedter waren schon in der ersten Halbzeit leicht überlegen, konnten ihre Vorteile aber erst im zweiten Durchgang in Tore ummünzen. Mit einem Doppelschlag schossen Almir Miftari und Darko Savic mit einem Sonntagsschuss ihr Team zum Pokalsieg.

Trainer Ole Paeschke beglückwünschte seine Mannschaft zu einer „ganz tollen Saison“ und fügte zum Endspiel hinzu: „Aufgrund der starken Leistung in der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen.“ Helmstedts Max Mitschke erklärte: „Natürlich hätten wir den Pokal gern mitgenommen, unsere primären Ziele, den Gewinn der Meisterschaft und den Aufstieg, haben wir aber erfüllt.“

Teil des Pokal-Wochenendes in Söllingen war auch das Abschlussturnier der G-Junioren, an dem 22 Teams mit insgesamt 114 Kindern teilnahmen. In den 55 Partien fielen 365 Treffer. Als Belohnung für den während der Saison gezeigten Einsatz erhielten alle eine Medaille.

