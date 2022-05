FC Schunter könnte schon den Aufstieg feiern

Wer ist am Ende der Saison obenauf? Das Derby zwischen dem FC Schunter (in Blau) und dem TuS Essenrode (rote Trikots) könnte schon die Antwort liefern.

Fünf Mannschaften der Fußball-Kreisliga stehen an diesem Wochenende unter Hochspannung. Die FSV Schöningen II will am Samstag ihre Hausaufgaben erledigen und dann schauen, was sich im Topspiel zwischen Aufstiegsrunden-Primus FC Schunter und dem drittplatzierten TuS Essenrode am Sonntag in Lehre tut. Im direkten Duell zwischen dem TSV Germania Helmstedt und dem TSV Barmke entscheidet sich außerdem, wer neben Süpplingenburg den Gang in die 1. Kreisklasse antreten muss.

Aufstiegsrunde: Helmstedter SV braucht einen Sieg

Helmstedter SV – FSV Schöningen II (Sa., 15 Uhr). Nur drei Tage nach dem Aufeinandertreffen im Halbfinale des A-Kreispokals, in dem der HSV nach Elfmeterschießen triumphierte, kommt es zum Wiedersehen beider Mannschaften. Und klar ist: Dieses Mal will sich die FSV-Reserve nach 90 Minuten nicht mit einem 3:3 zufriedengeben, denn das würde Tabellenführer Schunter für Sonntag die Möglichkeit eröffnen, mit einem Sieg vorzeitig den Aufstieg perfekt zu machen. „Wir sind leider in der Situation, dass wir auf einen Ausrutscher Schunters hoffen müssen. Aber wir wollen unseren Teil dazu beitragen, unsere Chance auf den Aufstieg bis zuletzt zu wahren“, sagt Schöningens Spielertrainer Christopher Peine.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

FC Schunter – TuS Essenrode (So., 15 Uhr). Mit dem 9:1 im Nachholspiel beim STV Holzland sendete Schunter am Mittwochabend ein Zeichen an die Konkurrenz. Angesichts der fünf Pflichtspielsiege in Serie (bei 24:2 Toren) sagt Trainer Julien Wossmann: „Es war der perfekte Zeitpunkt, um richtig ins Rollen zu kommen. Und es zeigt auch, dass es bei uns reine Kopfsache ist.“ Gehe seine Mannschaft mit der Situation richtig um und finde sie die richtige Einstellung zum Spiel, sei sie in der aktuellen Form in der Kreisliga kaum aufzuhalten. „Gerade nach dem 9:1 gehen wir auf jeden Fall mit einer Menge Rückenwind in das wohl wichtigste Spiel der Saison“, erklärt der FC-Coach. Auch sein Gegenüber Till Eickmeier freut sich auf das Derby, formuliert aber zurückhaltend: „Wir schauen aus der Außenseiterrolle, was für uns möglich ist.“ Immerhin ist der TuS das bislang letzte Team, das Schunter ein 1:1 (im Hinspiel Ende April) abringen konnte.

Außerdem spielen:TSV Danndorf – STV Holzland, SpVg Süpplingen – MTV Frellstedt (beide So., 15 Uhr).

Abstiegsrunde: Germania reicht schon ein Unentschieden

TSV Germania Helmstedt – TSV Barmke (So., 15 Uhr). Die Kreisstädter konnten ihren Matchball vor einer Woche beim FC Vatan nicht nutzen (2:3) und müssen nun im „Abstiegsendspiel“ zittern. Im Hinspiel unterlag der TSV Germania mit 0:1, hat nun aber den Vorteil, dass ihm schon ein Unentschieden zum Klassenerhalt genügen würde. Die Barmker brauchen hingegen trotz dreier Siege aus den letzten vier Spielen zwingend drei Punkte. Der 8:0-Sieg gegen Süpplingenburg vor Wochenfrist „gibt uns sicher Auftrieb. Wir wissen aber, dass uns in Helmstedt eine ganz andere Aufgabe bevorsteht“, unterstreicht Barmke-Coach Rudi Sorge junior.

Außerdem spielen: FC Nordkreis – SG Rottorf/Viktoria Königslutter, FC Vatan Spor Königslutter – TSV Süpplingenburg (beide So., 15 Uhr).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de