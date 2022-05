Özmezarci sieht „zu frühe und zu einfache Gegentore“

Eigentlich sollte er nicht spielen... Doch aufgrund der Personalnot stellte sich Masirullah Omarkhiel (links) in den Dienst der Mannschaft und traf sogar beim 3:6 gegen die SV Gifhorn.

Für die einen war es „ein schönes Vatertags-Spiel“, wie es SVG-Spielertrainer Tino Gewinner bezeichnete. Für die anderen war es „ein gebrauchter Tag“, wie es Coach Fatih Özmezarci ausdrückte. Seine arg ersatzgeschwächten Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt unterlagen in der Meisterrunde der Staffel 1 bei der SV Gifhorn mit 3:6 (2:4).

„Auf beiden Seiten hat es viel, viel Platz gegeben. Und dementsprechend fallen dann eben auch neun Tore“, konstatierte Tino Gewinner, dessen Elf schnell mit 2:0 in Führung ging. „Wir haben die Gegentore zu früh und viel zu einfach bekommen“, monierte Özmezarci, dessen Elf sich dennoch nicht hängen ließ und immer wieder verkürzte. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste sogar Pech bei drei Aluminiumtreffern. „Das Ergebnis hätte so schon ein bisschen knapper ausfallen könnten“, hob Helmstedts Trainer hervor.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tore: 1:0 Bartolen (7.), 2:0 Grega (10.), 2:1 Ada (27.), 3:1 Rudt (30./FE), 4:1 Menne (31.), 4:2 Omarkhiel (35.), 5:2 Biboski (51.), 6:2 Rudt (64.), 6:3 Eigentor Biboski (70.).

Bereits am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Helmstedter in der Meisterrunde weiter: Zu Gast an der Kantstraße ist dann der SV Barnstorf, der die bisherigen drei Duelle allesamt für sich entschieden hat. „Personell wird es nicht besser“, sagte Coach Özmezarci.

jne

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de