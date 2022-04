Nachsitzen müssen am Donnerstagabend Sven Vogel und die Handballfreunde. Der Helmstedter Oberligist ist beim VfL Hameln gefordert.

Helmstedt. Urlaub und Corona bremsen die Helmstedter Oberliga-Handballer am Donnerstag in Hameln aus. Mit aggressiver Abwehr soll dennoch ein Erfolg her.