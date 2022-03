5:5 – der EHC Nord-Elm erkämpft sich ein Remis

Das Eishockey-Team des EHC Nord-Elm sammelt weiter Spielpraxis. Nach zwei Partien gegen die Polarfüchse Salzgitter (6:11, 2:15) ging es für die Ice-Beavers nun auf eine etwas längere Reise, die aber mit einem Achtungserfolg belohnt wurde. Bei den Wieselz Lüneburg erkämpften sich die Helmstedter nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen ein 5:5-Remis.

Im Adendorfer Walter-Maack-Eisstadion wurde, wie bei den Profis, dreimal 20 Minuten gespielt. 50 Zuschauer sorgten mit Gesängen und Anfeuerungen zudem für den passenden Rahmen. Nach einem frühen Rückstand drehte der EHC die Partie zunächst, führte nach dem ersten Spielabschnitt mit 2:1. Im Mittel- und im Schlussdrittel ging eines der beiden Teams immer wieder in Führung, der Ausgleich ließ jeweils nicht lange auf sich warten. So auch kurz vor dem Ende, als die Hausherren mit 5:4 in Führung lagen und sich auf der Siegerstraße befanden. Der EHC zeigte jedoch Moral, erzwang den Ausgleich und durfte sich über ein gerechtes Remis freuen.

„Beide Mannschaften waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, berichtete Michael Georgi, Verteidiger der Gäste und zweiter Vorsitzender des EHC Nord-Elm. Ein Rückspiel haben beide Teams auch schon ausgemacht. Am 11. März von 20 Uhr an empfangen die Ice-Beavers die Wieselz in der Eissporthalle am Salzgittersee. „Zuschauer sind unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln herzlich willkommen“, betonte Georgi. Der Eintritt ist kostenlos, weitere Infos gibt’s zeitnah auf der Facebook-Seite des EHC.

EHC Nord-Elm: Schoen – S. Schneider, Senne, Mi. Georgi, Jürges, J. Wolke, Schumpp – Schnerch, Böttcher, Bruns, Ma. Georgi, D. Georgi, F. Georgi, König, F. Schneider, B. Wolke.

