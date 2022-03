Helmstedter Turn-Trio schafft die Bezirks-Qualifikation

Gut geturnt, Startrecht gesichert: Die Helmstedter Turnerinnen Tia Koblitz, Svenja Hartwig und Sophie Lübke haben beim Qualifikationswettbewerb des Turnkreises Helmstedt das Ticket für die Bezirksmeisterschaft am 30. April/1. Mai in Einbeck gelöst.

Koblitz (TSV Germania Helmstedt) und Hartwig (Helmstedter SV) starteten in der Altersklasse 14 bis 17 Jahre und zeigten Turnübungen der Leistungsklasse 3. In einer höheren Schwierigkeitsstufe, der Leistungsklasse 2, war Sophie Lübke (TSV Germania Helmstedt) in der Altersklasse 18 bis 29 Jahre mit von der Partie. Die drei Helmstedter Turnerinnen zeigten ihr Können in der Elzweghalle an den Geräten in der olympischen Reihenfolge: Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.

Anders als in den vergangenen Jahren war eine Qualifikation nur über Kur-Übungen möglich. Dabei mussten sich die Turnerinnen ihre Choreographien selbst zusammenstellen und dabei entsprechende Vorgaben einhalten. Als Erste bewies sich Tia Koblitz am 1,20 Meter hohen Sprungtisch, sie turnte die sogenannte Übung „halb rein, halb raus“. Die Germanin agierte souverän und blieb gänzlich ohne Punktabzug.

Svenja Hartwig präsentierte indes einen sicheren Handstützüberschlag, Sophie Lübke einen nahezu perfekten über den 1,25 m hohen Sprungtisch. Mit diesem begeisterte die TSV-Athletin das Kampfgericht und erhielt lediglich 0,25 Punkte Abzug.

Nachdem die Helmstedterinnen so die ersten Punkte eingefahren hatten, ging es weiter zum Stufenbarren. Koblitz zeigte unter anderem mit der „Kippe“ und der „Sohlwelle“ eine durchweg sichere Übung. Hartwig musste zwei Stürze in Kauf nehmen, die sie einige Punkte kosteten. Die HSV-Turnerin bewies jedoch Kampfgeist und beendete ihre Übung im Anschluss sicher. Zum Abschluss dieses Geräts führte Lübke eine sehr gute Übung vor – mit einem Rückwärtssalto als Abgang.

Svenja Hartwig, zuvor noch mit besagten zwei Stürzen, machte ihre Fehler am Schwebebalken wieder gut und fast schon vergessen. Sie präsentierte die sicherste Übung des gesamten Tages. Diesmal erwischte es Lübke mit einem Sturz, den sie mit ihren weiteren Elementen aber noch ausgleichen konnte und dennoch auf eine gute Punktzahl kam. Tia Koblitz hatte bereits zuvor nur wenige „Wackler“ gezeigt und einen insgesamt schönen Auftritt hingelegt.

Zum Abschluss stand der Boden auf dem Programm. Auf einem Viereck von 12 x 12 Metern bestand die Schwierigkeit darin, den kompletten Platz zu nutzen und zur Musik zu turnen. Alle drei Helmstedterinnen zeigten am vierten Gerät gute Leistungen und untermauerten damit den guten Gesamteindruck. Geturnt wurden unter anderem Salti, Flickflack, Durchschlagsprung, Hocksprung mit 1/1-Drehung sowie der Johnson.

Es folgte die Siegerehrung, bei der vor allen anderen Tia Koblitz Grund zum Jubeln hatte. Sie durfte sich bei den Jugendlichen dank ihrer 50.100 Punkte über Rang 1 freuen, Svenja Hartwig wurde mit 40.100 Zählern Zweite. Bei den Erwachsenen waren die 51.250 Punkte von Sophie Lübke indes nicht zu schlagen.

Ende April geht’s für die drei Helmstedterinnen nach Einbeck, wo sie sich an zwei Tagen mit der starken Konkurrenz aus dem Turnbezirk Braunschweig messen dürfen. Bis dahin werden sie gemeinsam mit ihren Trainern noch viele Stunden in der Turnhalle verbringen, um ihre Übungen zu perfektionieren.

