Die Handballfreunde (links Torben Wanzek, rechts vorne Markus Kopp) fanden kaum Mittel und Wege, die Deckung der Fallersleber (in Schwarz) zu überwinden. Nach der derben Niederlage gegen den VfB muss für die Helmstedter am Freitagabend gegen die SG Börde zwingend ein Sieg her.