Aufstiegsrunde oder doch in den Abstiegsausscheid? Der FC Türk Gücü Helmstedt (re. Jawid Haidari) muss am Sonntag gegen Wendschott (li. Michele La-Pietra) unbedingt gewinnen.

Helmstedt. Am letzten Vorrunden-Spieltag der Fußball-Bezirksliga 1 C verhilft nur ein Sieg den Helmstedtern noch zum Einzug in die Aufstiegsrunde.