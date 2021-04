E-Jugend-Trainer Martin Schulze (li.) und seiner Frau Jasmin kam die Idee für das Heft – und mit der Hilfe des Fördervereins HF Pool 100 (in der Mitte der Vorsitzende Jan Disselhoff) konnte das aufwendige Projekt in die Tat umgesetzt werden. Das Endprodukt kommt beim Nachwuchs gut an.