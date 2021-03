Ein Herz für den Sport vor Ort – und 10.000 Euro!

Helmstedt. Ahmet Inan will Vereine und Familien aus dem Landkreis Helmstedt in der schwierigen Zeit finanziell unterstützen.

Er ist ein Freund des Sports, ein Förderer des Sports noch obendrein – und das nicht nur bei seinem Verein: Die Rede ist von Ahmet Inan, dem Vorsitzenden des FC Türk Gücü Helmstedt. Der Geschäftsleiter des Gebrauchtwagenzentrums Helmstedt unterstützt viele Sportklubs, aber auch Auswahlmannschaften in der Region – sei es mit Bandenwerbung, Trikotsätzen oder Sportmaterialien.

Keine Fußballspiele, kein Handballtraining – kein Kinderlachen beim Turnen in der Sporthalle, keine geselligen Gymnastikabende oder gemeinsame Schwimmeinheiten: Die Sportwelt steht zurzeit still, Corona hat sie komplett im Griff. Und auch wenn die Sportvereine überall nach Lösungen suchen, um ihre Mitglieder zumindest online zu bewegen, so leiden sie mehr denn je unter der Pandemie.

„Aus diesem Grund haben wir uns gesagt: Wir wollen unseren hiesigen Vereinen helfen und ihnen in dieser schwierigen Zeit finanziell etwas unter die Arme greifen“, erklärt Ahmet Inan, Geschäftsführer des Gebrauchtwagenzentrums Helmstedt, wie seine Idee zur Aktion „Ein Herz für den Sport vor Ort“ entstanden ist.

Als Vorsitzender des FC Türk Gücü Helmstedt kennt der 48-Jährige nur zu gut die Probleme, mit denen der Vereinssport derzeit zu kämpfen hat. Die Unzufriedenheit wächst, Mitglieder treten aus – es entstehen finanzielle Lücken, die so nicht vorherzusehen waren. „Gerade die Vereine mit einem großen Breitensportangebot leiden darunter“, weiß Inan.

Das machen auch die Zahlen deutlich, die der Kreissportbund (KSB) Helmstedt jüngst in seiner Bestandserhebung fürs Jahr 2020 veröffentlicht hat: Fast minus 10 Prozent im Altersbereich U15, fast minus 20 Prozent in der Altersklasse U7 – und insgesamt ein Minus von 3,26 Prozent bei den Mitgliedschaften. „Insgesamt glimpflich, aber teils besorgniserregend“: So lautete die Schlagzeile der Helmstedter Nachrichten am Samstag auf einer Sonderseite zur Bestandserhebung. Deshalb möchte das Gebrauchtwagenzentrum den Sport vor Ort mit insgesamt 10.000 Euro unterstützen. Im Landkreis Helmstedt gibt es aktuell acht Kommunen – und passend dazu sollen 8 x 1000 Euro direkt an Vereine aus dem Kreisgebiet fließen. Und obendrein sollen noch 10 x 200 Euro zweckgebunden an Familien gehen, die womöglich Corona-bedingt aus finanziellen Gründen ihren Vereinsbeitrag nicht mehr zahlen konnten oder sich diesen sprichwörtlich aus den „Rippen“ geleiert haben. Mit diesem Geld sollte der Familienbeitrag für die nächsten zwei Jahre gesichert sein – er wird direkt an die Vereine gezahlt.

Einfach mitmachen:

10.000 Euro für den Sport – und das Schöne daran ist: Das Mitmachen ist völlig kostenlos! Und einfach geht es ebenfalls: Wer seinem Verein etwas Gutes tun will, muss lediglich eine

E-Mail mit dem Betreff „Ein Herz für den Sport vor Ort“ an sport@inan-gruppe.de senden, in der er kurz mitteilt, wo dem Verein der Schuh drückt und warum gerade dieser Klub eine besondere Unterstützung verdient hat.

Bei den Familien, denen „absolute Anonymität zugesichert“ wird, ist es genauso: Eine einfache Mail an die Adresse sport@inan-gruppe.de genügt.

Einsendeschluss ist der 30. April 2021. Eine Jury, die im Helmstedter Sport, in der Wirtschaft und Verwaltung zu Hause ist, wird anschließend die gesammelten E-Mails auswerten und entscheiden, welche Vereine und Familien sich freuen dürfen.