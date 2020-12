Der Jugendfußball und die Hoffnung auf den Trainingsbetrieb

Gerade erst hatte der Punktspielbetrieb im Jugendfußball wieder so richtig Fahrt aufgenommen, da ist er schon wieder zum Erliegen gekommen. Analog zum Fußball der Frauen und Herren sind auch die Jugendlichen von den neuen Corona-Beschränkungen betroffen und dürfen weder spielen noch trainieren. Die Hallensaison war schon vor Wochen komplett abgesagt worden.

„Die Pause ist wahrscheinlich gesellschaftlich notwendig. Für den Sport ist es sehr schade, aber so hinzunehmen“, fasst Michel Müller, B-Jugend-Trainer der JSG Helmstedt (Bezirksliga), seine Sichtweise zusammen. Wie für alle anderen Teams ist es auch für die JSG nach der Pause ab März nun der zweite Lockdown in diesem Jahr.

„Wir haben damals unsere Whats-App-Gruppe umfunktioniert. Die Jungs haben ihre Trainingsergebnisse eingestellt und sich gegenseitig herausgefordert. Dieses Prinzip haben wir jetzt reaktiviert“, berichtet Müller zu den Bemühungen seiner Spieler, sich fitzuhalten. Dennoch „wird es Spuren hinterlassen und den Jungs anzumerken sein“, vermutet der JSG-Coach. „Wir sind als Mannschaft noch nicht lange zusammen. Ich sehe schon die Gefahr, dass es bis zum Ende der Saison schwer sein wird, Abläufe zu etablieren“, führt Müller aus.

Bestätigt wird er da von einem Trainerkollegen bei der JSG. Andreas Kohl ist für die A-Jugend verantwortlich, die ebenfalls in der Bezirksliga an den Start geht. „Ich gehe davon aus, dass wir nach der Pause viel Aufbauarbeit leisten müssen. Wir haben den Jungs ans Herz gelegt, etwas für sich selbst zu tun“, erklärt Kohl. Neben der üblichen Joggingeinheiten sei auch vieles von zu Hause möglich, so Kohl.

Die Absage der Punktspiele stößt weitestgehend auf Verständnis unter den Teamchefs. „Dass das Training komplett abgesagt wird, kann ich nicht so richtig nachvollziehen“, findet Kohl. Nach dem ersten Lockdown sei es zunächst möglich gewesen, mit etwas Abstand zu trainieren. „Das hätte man wieder so regeln können“, hadert Koch.

Marvin Baars und die JSG Nordkreis sind in der gleichen Staffel unterwegs wie die Helmstedter. Auch Baars betrachtet das vollständige Zurückfahren des Fußballs als „ein bisschen kritisch“ an. „Beim Spielbetrieb kann ich die Absage verstehen. Beim Training ist aber nachweislich nichts Großartiges passiert. Ich hätte mir daher gewünscht, dass es weiterhin möglich ist“, pflichtet Baars seinem Pendant Andreas Koch bei.

„Wenn in diesem Jahr nicht mehr gespielt wird, sind es wieder vier Monate ohne Fußball“, blickt Baars auch in die Zukunft. Baars und Kohl sind sich noch in einem weiteren Punkt einig. „Noch schlimmer ist es im jüngeren Bereich“, betont Baars. Kohl ergänzt: „Für die jüngeren Jahrgänge ist es schwer. In der A-Jugend haben wir viele dabei, die Sport-Abitur machen und sich so fithalten.“

Einer, der sich in den jüngeren Jahrgängen gut auskennt, ist Heiko Begau. Zusammen mit Meik Vogel trainiert er den Spitzenreiter der C-Jugend-Bezirksliga, die JSG Schöningen/Königslutter. „Es ist schwer, die Kinder und Jugendlichen in dem Alter zu motivieren, etwas für sich selbst zu tun“, sagt Begau auch über die weiteren (und jüngeren) Teams der JSG. „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass sie mindestens unsere eigentlichen Trainingstage nutzen sollten, um laufen zu gehen. Jeder ist da seines Glückes Schmied“, gibt Begau vor. Sportlich betrachtet trifft den Spitzenreiter der Bezirksliga-Nord die Unterbrechung der Saison besonders hart. Mit 16 Punkten aus sechs Spielen und einem Torverhältnis von 44:3 Toren war die JSG gerade nur schwer zu stoppen.

Begau habe unabhängig davon das Glück, eine motivierte Mannschaft unter seinen Fittichen zu haben. Dennoch sei die zweite Corona-Pause aus seiner Sicht „fatal“, denn: „Es gibt das goldene Alter. Das liegt im C-Jugend-Bereich. Die fehlende Zeit kannst du mir nicht aufholen, du fängst wieder bei null an“, mahnt Begau – der ebenfalls für die Wiederaufnahme des Trainings plädiert: „Das ist für die Jugendlichen wichtig und gilt auch für die sozialen Kontakte – unabhängig vom Fußball.“

Dass diese in diesem Winter nicht wie sonst üblich in der Halle gepflegt werden können, war frühzeitig beschlossen worden. „Das ist eine gute und logische Konsequenz, vor allem für die älteren Jahrgänge“, lobt Begau. Auch Nordkreis-Coach Marvin Baars trauere der Halle nicht hinterher. Für Andreas Kohl sei die Regelung ebenfalls verständlich, aber: „Es ist schade, wir wären gerne in die Halle gegangen.“ Klubkollege Michel Müller fügt an: „Die Jungs und die Trainer freuen sich immer über die Hallensaison. Besonders der Futsal findet bei uns Anklang.“

Auf den Futsal und den Hallenfußball werden alle Mannschaften also noch eine Weile verzichten müssen. Viel wichtiger erscheint jedoch die Frage, wann die Kinder und Jugendlichen ihrem Hobby unter freiem Himmel – zumindest mit Einschränkungen – wieder nachgehen dürfen…