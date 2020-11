Ein Training mit Weltmeister Pierre Littbarski – darauf dürfen sich die Fußballerinnen der SG Elm Sundern (Kreisliga Braunschweig) freuen. Das Team gewann die Einheit bei einer Aktion von Volkswagen, muss sich bis zum Treffen mit Littbarski auf dem Platz aber noch ein wenig gedulden.

„Das Training wäre in etwa vier Wochen gewesen“, berichtet SG-Trainer Jürgen Goertner. Aufgrund der neuen Corona-Beschränkungen „wird es aber verschoben. Das Risiko ist zu groß“, verweist der Teamchef auf die aktuelle Situation. Sein Team befindet sich ohnehin, wie alle Amateurteams, in einer Zwangspause – nach nur drei Partien in der Kreisliga.

Die Aussicht auf das Treffen mit einem „Kinderidol“, so Goertner, macht die Zeit des Wartens aber deutlich erträglicher. Zu verdanken haben es die Damen der SG Elm Sundern einer einzelnen Spielerin. „Sie hat die Aktion gesehen und dann Eigeninitiative ergriffen. Die anderen wussten das zum Teil gar nicht“, freut sich Goertner über das Handeln von Ann-Katrin Westphal. „Sie wurde dann informiert, dass wir gewonnen haben. Da waren natürlich alle im Team sehr happy.“

Westphal selbst sei erst vor fünf Monaten zur Mannschaft gestoßen, generell habe die Goertner-Elf in den vergangenen drei Monaten sieben Spielerinnen für sich gewinnen können. „Seit über zehn Jahren“ sei er der Trainer der Frauenmannschaft, die aber erst im Sommer 2019 zur SG Elm Sundern wurde. Vorher war Goertner für die SV Lauingen Bornum tätig, hinzu kamen dann die Spielerinnen des TTC Rieseberg-Scheppau, des SV Boimstorf und des SV Glentorf. So oder so: Das Training mit einem Weltmeister wird für Goertner wohl zu einem echten Höhepunkt seiner langen Laufbahn.