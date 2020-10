Heesebergs Trainer Grahe tritt auf die Euphoriebremse

Nach Siegen gegen den MTV Schandelah-Gardessen (4:3) und den VfB Peine (3:1) grüßt der FC Heeseberg von der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga 2 A – um diese Position zu verteidigen, muss aber am kommenden Sonntag ein Sieg her, wenn von 14.30 Uhr an der MTV Salzdahlum auf dem Söllinger Sportplatz zu Gast ist.

Auf die Tabellenführung angesprochen, tritt Heesebergs Coach Michael Grahe aber kräftig auf die Euphorie-Bremse: „Ich denke mal, dass wir alle wissen, dass das nur eine schöne Momentaufnahme ist. Wir müssen unsere Gedanken davon frei machen, uns auf den nächsten Gegner konzentrieren und genau so diszipliniert auftreten wie bisher.“ Grahe tut das nicht ohne Grund, denn der Blick auf das Tableau könnte seine Jungs dazu verführen, den kommenden Gegner zu unterschätzen. Die Salzdahlumer sind das Liga-Schlusslicht, haben aber erst eine Begegnung hinter sich. Gegen den Lehndorfer TSV unterlag die Elf von MTV-Trainer Jens Hueske nach zwischenzeitlichem 2:2 noch klar mit 2:6. Die Auftaktpleite setzt Salzdahlum aber auch unter Zugzwang zu punkten, will es nicht früh den Anschluss verlieren. FCH-Coach Grahe erwartet indes unbequeme Gäste, die tief stehen und auf Konter setzen werden. „Wir werden gut darauf vorbereitet sein und versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Dass wir das können, haben wir in den beiden bisherigen Spielen gezeigt.“ Er gibt aber auch zu, dass ein „Dreier“ nicht schlecht wäre, da in der nächsten Woche das schwere Auswärtsspiel beim BSC Acosta II ansteht. Der FC weist derweil darauf hin, dass weiterhin Corona-bedingte Einschränkungen bestehen wie die Maskenpflicht auf der Anlage, die nur auf dem Sitzplatz nicht gilt.