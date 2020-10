Semper verspürt vor zweitem Spiel „schon gewissen Druck“

Lauingen. Die SV Lauingen Bornum erwartet in der Fußball-Bezirksliga 1 B den 1. FC Wolfsburg – einen Gegner, der in der Offensive stark besetzt ist.

Julian Semper nutzte die ungewollte Freizeit, um sich ein Bild vom nächsten Gegner zu machen: Als seine SV Lauingen Bornum vor Wochenfrist aufgrund der ungeraden Anzahl an Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga 1 B spielfrei war, fuhr der Coach zum Spiel des 1. FC Wolfsburg (2:2 gegen den VfL Wahrenholz), der an diesem Sonntag von 14.30 Uhr an in Lauingen zu Gast sein wird.

Sempers Erkenntnisse zu den im Sommer fast runderneuerten Wolfsburgern: „Da ist schon eine gewisse Euphorie spürbar. Sie verfügen über eine ordentliche Qualität, gerade im Offensivbereich, und hier besonders mit Razak Iddrisu.“ Der 24-jährige Deutsch-Ghanaer spielte in der Jugend für den VfL Wolfsburg und später unter anderem für Lupo Martini in der Oberliga sowie den TSC Vahdet Braunschweig (Landesliga). Obwohl der 1. FC mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet ist, hoffen Semper und die SV auf den ersten Saisonsieg. Damit dies gelingt, „dürfen wir aber nicht so einfache Gegentore kassieren wie beim 1:2 gegen Brome“, betont Semper. Im Auftaktspiel waren beiden Gegentreffern individuelle Fehler vorausgegangen. Und: „Wir haben es in diesem Spiel verpasst, nach unserem frühen 1:0 das zweite Tor nachzulegen. Das Fußballerische und den Einsatz betreffend kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass wir uns bei einer so knappen Führung zu sicher fühlen, nur weil wir das Spiel gerade dominieren“, spielt Semper darauf an, dass Bromes Ausgleich aus dem Nichts entstanden war und sein Team spürbar aus der Bahn warf. Insofern, sagt Semper, „wäre es mir persönlich lieber gewesen, wenn wir die Niederlage schnell hätten geraderücken können. Denn nachdem letzte Woche Lupo Martini II in Vordorf gewonnen hat, spüre ich schon einen gewissen Druck.“ Hinsichtlich der Belastung seiner Spieler habe das spielfreie Wochenende derweil „sicherlich gut getan“, so der Lauinger Trainer.