6:0! Barmke lässt der U21 von 96 keine Chance

Allmählich kristallisiert sich ein Zweikampf um den Staffelsieg in der Frauenfußball-Oberliga Ost B heraus. Der TSV Barmke gewann sein Spiel bei der U21 von Hannover 96 souverän mit 6:0 (3:0) und bleibt mit nun 13 Punkten aus fünf Spielen – damit ist bereits mehr als ein Drittel der Saison absolviert – Tabellenführer TSV Limmer (15 Punkte) auf den Fersen.

„Mit einem so deutlichen Sieg hatte ich eigentlich nicht gerechnet“, räumte Barmkes Trainer Marcel Kirchhoff ein. „Aber die Mädels haben es von der ersten Minute an super gemacht. Sie haben den Gegner früh unter Druck gesetzt und nach Balleroberungen immer wieder schnell in die Spitze gespielt“, lobte der Übungsleiter des TSV und schob nach: „In den ersten 20 Minuten haben wir richtig guten Fußball gespielt, das war überragend.“

Aus einem Ballgewinn resultierte in der 3. Minute ein Freistoß, den Rebecca Spelly zur Barmker Führung nutzte. Die Gäste blieben am Drücker und kamen folgerichtig zu zahlreichen guten Abschlüssen. In der 17. Minute steckte Aileen Engelbrecht auf Ramona Reichpietsch durch, die das 2:0 erzielte. Und zwei Minuten später fälschte Katharina Runge einen Schuss von Johanna Bartel zum 3:0 ab. Mit der Sicherheit, dass die Partie damit schon vorentschieden war, ließen es die Barmkerinnen gegen Ende der ersten Halbzeit etwas ruhiger angehen.

Zwar versuchten 96 nach dem Wiederanpfiff seinerseits mehr Druck zu erzeugen, bis auf einen Schuss hatte TSV-Keeperin Jana Burmeister aber nichts zu halten – aber: „Den hält in dieser Liga auch nur Jana Burmeister“, sagte Kirchhoff. „Der Ball wäre genau im Giebel gelandet. Wie sie den rausgefischt hat, das hat gezeigt, dass sie lange Zeit Profi war.“ Danach stellten Adina Harmel, Reichpietsch und Bengi Ramazanoglu mit ihren Treffern den 6:0-Endstand her. Kirchhoff: „Das ist Meckern auf ganz hohem Niveau, aber angesichts der Chancen, die wir hatten, hätten wir eigentlich zweistellig gewinnen müssen.“

Tore: 0:1 Spelly (3.), 0:2, 0:5 Reichpietsch (17., 74.), 0:3 Runge (19.), 0:4 Harmel (60.), 0:6 Ramazanoglu (84.).