Sie blieben zwar fast bis zum Schluss dran, standen aber am Ende mit leeren Händen da. Die erste Auswärtstour der Verbandsliga-Handballer des HSV Warberg/Lelm verursachte Spesen, sportlich war sie eine Nullnummer. Der HSV unterlag in Katlenburg bei der HSG Rhumetal mit 21:24 (10:11).

Nach einer Niederlage sah es zunächst nicht aus. In den ersten 25 Minuten agierten die Warberger in der Defensive ganz nach dem Geschmack von Trainer Niklas Wosnitza. Sie verdichteten die Räume, waren früh am Gegner und erleichterten dem stark haltenden Christian Rüger die Arbeit. Der Lohn war eine 7:4-Führung (12.), auch beim 10:8 (26.) war noch alles im Lot.

Die Probleme des HSV an diesem Tag offenbarten sich in der Vorwärtsbewegung. „So gut unsere Abwehr auch stand, wir kamen einfach nicht ins Tempospiel“, klagte Wosnitza. Es fehlten die einfachen Tore nach Ballgewinnen gegen eine unsortierte Abwehr. Folglich musste der HSV häufig ins Positionsspiel, das aber ebenfalls nicht so recht funktionierte. „Wir haben von den Außenpositionen locker zehn gute Chancen vergeben, auch aus dem Rückraum kam bei uns nicht viel“, erzählte Wosnitza. Und so blieben die Gastgeber immer dran am HSV – und überholten ihn kurz vor der Pause erstmals (11:10).

Der zweite Abschnitt begann für den HSV mit einem personellen Rückschlag: Abwehrchef Lasse Kramer sah Rot (33.). Wosnitza musste den Mittelblock umbauen. Eines blieb indes: Warbergs Abschlussschwäche. Scheiterten die HSV-Schützen nicht an sich selbst, dann am immer stärker werdenden Rhumetaler Torhüter. Tim Grondes Treffer zum 14:13 (39.) bedeutete die letzte Gästeführung. Fortan legten die Hausherren vor. Ab dem 17:15 (43.) hatten sie stets mindestens Zwei-Tore-Polster.

„Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, so Wosnitza. „21 Tore reichen nicht, um in der Verbandsliga ein Auswärtsspiel zu gewinnen. Dafür braucht man mindestens 25 oder 26 Tore.“ Lange grämen wollen er und seine Spieler sich nicht. Die Konzentration gilt dem nächsten Heimspiel in zwei Wochen gegen Altencelle. Wosnitza: „Um in dieser Saison Ruhe zu haben, muss man seine Heimspiele gewinnen.“

HSV: Rüger, Lampe – Hotopp, Tim Gronde 5, Feig 5, Gode 4, Walther 1, Kreickenbom, Schmidt 3, Kramer, Liebing, Ibishi, Erik Gronde, Jonas Gronde 3.