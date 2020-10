Große Moral: Der FC Heeseberg ist trotz eines 0:2-Rückstands mit einem 4:3 (0:1)-Sieg gegen den MTV Schandelah/Gardessen in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga 2 A gestartet.

Beide Mannschaften gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie, und entsprechend vorsichtig agierten die Teams in den Anfangsminuten. Von der erfrischenden Spielfreude der Hausherren, die sie noch im Pokalspiel gegen Schöningen an den Tag gelegt hatten, war nichts zu sehen. Der MTV überließ den Blau-Gelben den Spielaufbau und beschränkte sich auf Konter.

Kurz vor der Halbzeit köpfte Adrian Curland einen Eckball in Richtung Tor, FC-Keeper Hannes Benda griff, offensichtlich von der tief stehenden Sonne geblendet, vorbei und das Leder landet hinter ihm im Netz: 0:1 (41). „Die erste Habzeit war gar nix“, stellte FC-Coach Michael Grahe nüchtern fest.

Nach dem Seitenwechsel brachte die Umstellung auf eine Dreierkette zunächst nicht den vom Trainer erhofften Erfolg. Ganz im Gegenteil: Nach einem Konter erzielte Philipp Stucki sogar das 2:0 für die Gäste (53.). Das Spiel schien gelaufen, doch zeigten die Grahe-Schützlinge einmal mehr ihre tolle Moral: Zunächst verkürzte Niklas Wikert mit einem direkt verwandeltem Freistoß auf 1:2 (57.), Jonas Wolters glich mit einem satten Schuss aus (66.). Und erneut Wikert brachte sein Team per Hand-Elfmeter mit 3:2 in Front. Nach dem 4:2 (83.) durch Paul Scholz versuchten die Gäste noch einmal alles, doch mehr als der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Adrian Curland gelang ihnen nicht mehr.

„Wir haben heute kein gutes Spiel abgeliefert, aber haben mit einer tollen Moral drei Punkte eingefahren. Alles andere ist nebensächlich“, stellte FC-Coach Michael Grahe klar.

Tore: 0:1 Curland (41.), 0:2 Stucki (53.), 1:2 Wikert (57.), 2:2 Wolters (66.), 3:2 Wikert (74./FE), 4:2 Scholz (83.), 4:3 Curland (90+1).