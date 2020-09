„Derby bleibt etwas Besonderes“: FCN erwartet Danndorf

Derbyzeit in der Fußball-Kreisliga! In der vorgezogenen Partie des 6. Spieltags empfängt der FC Nordkreis am Freitagabend (18 Uhr) den TSV Danndorf. Da beide Teams nach dem 1. Spieltag punkt- und torgleich an der Tabellenspitze stehen, ist klar, dass sich der Sieger zumindest bis Sonntag die alleinige Tabellenführung schnappen würde.

