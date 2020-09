FCH-Coach Grahe erwartet „heißen Tanz“

Für Heesebergs Trainer Michael Grahe ist die Bezirkspokal-Partie am Sonntag ein „Heimspiel“ – er wohnt in Schöppenstedt und war früher Trainer beim TSV.

Söllingen. Fußball-Bezirkspokal: Heeseberg startet mit der Partie in Schöppenstedt in die Gruppenphase.

Am Sonntag startet der Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg mit dem ersten Vorrundenspiel im Bezirkspokal beim TSV Schöppenstedt in die Pflichtspielsaison 2020/21. Der Anpfiff auf dem Elm-Asse-Sportplatz in Schöppenstedt erfolgt um 15 Uhr.

Neben diesen beiden Teams kämpfen in Gruppe 9 auch Landesligist FSV Schöningen und Bezirksligist SG Roklum/Winnigstedt um den Gruppensieg, denn nur der berechtigt zum Einzug ins Sechzehntelfinale.

„Ich erwarte am Sonntag einen ganz heißen Tanz. Wir hatten in früheren Spielen, wohl auch aufgrund meiner früheren Trainertätigkeit beim TSV, schon immer kampfbetonte, aber immer faire Begegnungen. Da sehe ich keinen in der Favoritenrolle“, stellt FCH-Coach Michael Grahe klar, der selbst in Schöppenstedt wohnt und sich somit über ein „Heimspiel“ freuen kann.

Während die Nachbarn aus der Eulenspiegelstadt, die die vergangene Saison auf Platz 13 der Bezirksliga-Staffel 2 beendet hatten, ihr Testspiel gegen den starken Bezirksligaaufsteiger FC Türk Gücü Helmstedt am letzten Wochenende mit 3:5 (1:3) verloren, setzten auch die Blau-Gelben ihren Test am Mittwoch gegen den Helmstedter Bezirksliganeuling mit 1:4 (1:1) in den Sand.

Entsprechend war FCH-Coach Michael Grahe auch angekratzt: „Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Türk Gücü hat uns gezeigt, wie es geht. Auf jeden Fall werden wir das Spiel am Freitag beim Training noch einmal genau analysieren und hoffentlich aus den Fehlern lernen.“

Wie immer bleibt er jedoch optimistisch und betont: „Wir werden am Sonntag ein gutes Team auf dem Platz haben und ein ganz anderes Gesicht als in den letzten beiden Spielen zeigen.“