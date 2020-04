STV Holzland: Ein Quintett schafft den Sprung direkt

Seit Jahren zählen die Fußballerinnen des STV Holzland zu den Spitzenmannschaften in der Landesliga. In dieser Zeit gab es zahlreiche Spielerinnen, die den direkten Sprung aus der eigenen Jugend in die erste Frauenmannschaft geschafft haben. In den nächsten Jahren wird allerdings wohl keine Spielerin nachrücken können, denn im Jugendbereich finden sich nicht genug Kickerinnen. Gleich mehrere Jugendmannschaften musste Holzland in der jüngeren Vergangenheit abmelden.

In den vergangenen Jahren gab es beim STV ein ziemlich erfolgreiches Modell mit einem B- und einem C-Jugend-Team. Da die Juniorinnen bereits mit 16 Jahren bei den Erwachsenen kicken dürfen, gibt es auch keine A-Jugend. „Manche Spielerinnen haben direkt den Sprung von der B-Jugend in unser Landesliga-Team geschafft“, erklärt Holzlands Vorsitzender Lars Schiffers. Gleich eine Handvoll Spielerinnen schafften den direkten Sprung aus der Jugend in die erste Mannschaft, nämlich Noemi Mannott, Hannah Appel, Hannah Terpoorten, Sophie Wehke und Christin Wedell.

Andere Nachwuchsspielerinnen müssen sich erst noch an das hohe Niveau und die körperlich präsentere Spielweise gewöhnen. „Dafür haben wir ja auch unsere zweite Mannschaft, die in der Kreisliga spielt“, erläutert Schiffers. „Dort wird, genau wie in der Jugend, auf einem Siebener-Feld gespielt.“

Die Verantwortlichen beim STV setzen zudem darauf, dass beide Frauen-Mannschaften regelmäßig zusammen Trainingseinheiten absolvieren. „So führt man die neuen Mädels noch besser heran“, glaubt Schiffers. „Natürlich muss jetzt keine Anfängerin Sprintübungen gegen Martina Müller machen“, scherzt er. „Aber durch das gemeinsame Training lernen sie noch mehr dazu.“

In naher Zukunft werden allerdings wohl keine Eigengewächse den Sprung in den Erwachsenen-Bereich schaffen. Denn die B- und C-Juniorinnen wurden nach der letzten Spielzeit abgemeldet. Die sinkenden Mitgliederzahlen machen sich auch besonders bei den Fußballerinnen bemerkbar. „Es gibt zurzeit ein Loch. Wir kriegen einfach keine Mannschaft mehr beisammen, aber das geht vielen in der Gegend so“, meint Schiffers.

Es gibt nur wenige Jugendmannschaften in der Gegend. „Wir haben in der Kreisliga Nordharz gespielt, unsere nahe gelegenste Auswärtsfahrt war nach Sickte. Es ist ein ziemlich großer Aufwand, den wir aber auch sehr gerne in Kauf genommen haben.“

Nur noch bis zur E-Jugend verfügt Holzland über Nachwuchsteams – und das meist als Spielgemeinschaft mit weiteren Vereinen aus der Gegend. „Wir wollen diese Spielerinnen behutsam aufbauen, bis sie in fünf oder sechs Jahren ein Thema für unsere Frauenmannschaften sind“, so Schiffers.