Emil König holt Landestitel in Schleswig-Holstein

Starke Leistung von Emil König! Das Bogenschieß-Talent des TSV Germania Helmstedt hat das große Ziel, an der deutschen Meisterschaft des Deutschen Bogensportverbands teilzunehmen. Das Problem: Es gab in diesem Jahr in diesem Verband keine Niedersachsenmeisterschaft, weshalb König kurzerhand nach Stapelfeld (Schleswig-Holstein) fuhr – und sich dort prompt den Landestitel sicherte.

Nur einen Tag nach der Landesmeisterschaft des Niedersächsischen Sportschützenverband in Bad Fallingbostel ging es für König Richtung Hamburg, genauer gesagt nach Stapelfeld. Nicht einmal 24 Stunden nach dem letzten Wettkampf stand er somit wieder an der Linie, um weitere 66 Pfeile zu schießen.

Zur Erklärung: In Deutschland gibt es zwei verschiedene Bogensportverbände, den Deutschen Schützenbund (DSB) und den Deutschen Bogensportverband. Vom Regelwerk her sind beide Verbände nahezu deckungsgleich, allerdings veranstalten beide ihre eigenen Landes- und Verbandswettkämpfe. Das Turnier, an dem König nun in Stapelfeld teilnahm, gehört dem DSB hat.

Der Wettkampf auf die etwas größere Auflage lief besser als am Vortag. Allein in der ersten Runde schoss der Helmstedter 19 von 30 Pfeilen in das Gold, in der zweiten Runde legte er 14 weitere Pfeile nach. Mit 499 von 600 möglichen Ringen setzte sich König gegen seine Konkurrenten durch und wurde verdient Landesmeister. Ob der Bogenschütze des TSV Germania nun auch an der deutschen Meisterschaft teilnehmen darf, bleibt aber abzuwarten, erst einmal müssen die Qualifikationszahlen veröffentlicht werden.

Mit Kerstin König nahm auch noch eine zweitere Nachwuchsschützin an den Landeswettkämpfen in Schleswig-Holstein teil. Sie landete auf Platz 4.