TuS II kann die Regionalliga-Qualifikation klarmachen

Heimspieltag für die einen, weite Fahrt für die anderen. Während die zweite Faustball-Mannschaft des TuS Essenrode am Sonntag in der „Rosine“ in Lehre um den Verbandsliga-Klassenerhalt kämpft, reist die Erstvertretung nach Empelde, wo sie unter anderem auf den gastgebenden Tabellenführer trifft....