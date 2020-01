Frellstedt startet mit neun Punkten in die Saison

Knapp drei Monate nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft waren Theresa Sielemann und Luisa Artmann wieder gefordert: Das Radpolo-Duo der RSV Frellstedt trat zum ersten Spieltag in der neuen Bundesliga-Saison in Halle an der Saale an. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fanden die beiden schnell...