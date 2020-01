Lehre leitet gegen Edemissen die „Mission Klassenerhalt“ ein

Abstiegskampf! So wirklich kennen sich die Landesliga-Handballer des VfL Lehre damit nicht aus. Eine Reihe von Niederlagen hat die Lehrschen in Bedrängnis gebracht. So sehr, dass VfL-Trainer Kai-Olaf Reinemann vor dem Jahresauftakt gegen die HSG Nord Edemissen (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle...