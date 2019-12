VfL Lehre versiebt reihenweise Großchancen – und verliert!

Der VfL Lehre muss sich in der Tabelle der Handball-Landesliga nach der fünften Niederlage in Folge weiter nach unten orientieren. Das Heimspiel gegen die SG Spanbeck/Billingshausen ging am Sonntagabend mit 19:20 (8:9) verloren. Spanbeck, das drei Spiele weniger absolviert hat als die Lehrschen,...