SV fährt selbstbewusst nach Wilsche

Erst die Meisterschaft in der Kreisliga und nun ein guter Mittelfeldplatz in der Bezirksliga: Die Fußballer der SV Lauingen Bornum können bereits jetzt auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Am Samstag soll es genauso erfolgreich abschlossen werden. Ab 14 Uhr ist der Aufsteiger zum...