Aufsteiger Wendhausen fordert Esbeck

In der 1. Fußball-Kreisklasse stehen an diesem Wochenende gleich zwei Topspiele auf dem Plan. Der TVB Schöningen empfängt Primus Süpplingenburg und Wendhausen gastiert in Esbeck. TVB Schöningen – TSV Süpplingenburg (So., 14 Uhr). Süpplingenburgs Trainer Julian Reimann muss einige Ausfälle...