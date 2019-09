Reiterin Amelie Fulst sammelt in Meine Schleifen

Die Reiterinnen und Reiter des RFV Königslutter waren wieder durchaus erfolgreich unterwegs. Während der Großteil in Büddenstedt antrat, zeigte Amelie Fulst in Meine eine tolle Leistung. In Büddenstedt räumten die Lutteraner ordentlich ab und sicherten sich einige Platzierungen unter den besten...