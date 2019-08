SV Lauingen Bornum: Spilker trifft spät zum Remis

Johannes Weihe (Mitte) legt in dieser Szene den 2:2-Ausgleichstreffer der SV Lauingen Bornum gegen den TuS Neudorf Platendorf (in Grün) vor.

Lauingen Bornums Trainer Lars Körner-Konsierke bewies den richtigen Riecher. Er wechselte Raphael-Aaron Spilker in der 78. Minute ein. Dessen Treffer und die starke kämpferische Leistung in der Schlussphase bescherten der SV Lauingen Bornum im Spiel gegen den TuS Neudorf-Platendorf den ersten Punkt in der Fußball-Bezirksliga 1. Die Partie endete 2:2 (0:1).

Doch der Reihe nach: Die Gäste aus dem Kreis Gifhorn gingen durch zwei Treffer von Eduard Sening (16.) und Mehmet Hajdaraj (67.) in Führung. Auch, weil die SV dabei Probleme in der Hintermannschaft offenbarte. Es sah zu diesem Zeitpunkt alles nach einer Heimniederlage aus.

Doch es kam anders. Joscha Frohbart wurde im Strafraum gelegt und erhielt folgerichtig einen Strafstoß. Den verwandelte Alexander Müller sicher. Ein Ruck ging durch die Mannschaft. Die SV Lauingen Bornum produzierte nun Torchancen am Fließband. Und doch musste sie lange auf den Treffer warten.

Bis in die Nachspielzeit, um genau zu sein. Nachdem sich Lauingen Bornum durch den starken Johannes Weihe auf der linken Seite freigespielt hatte, brachte dieser das Spielgerät vor den Kasten der Gäste. Platendorfs Hintermannschaft bekam die Situation nicht in den Griff, und der Ball rutschte auf Spilker durch, der nur noch einschieben musste – der Schlusspunkt einer engagierten und offensiv starken Schlussviertelstunde.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit viele 100-prozentige Torchancen liegengelassen. Hätten wir nicht zumindest ein Unentschieden geholt, wäre das extrem ärgerlich gewesen“, analysierte SV-Trainer Lars Körner-Konsierke

Lauingen Bornum: Lempereur – Krüger (78. Spilker), Brickmann, Thielecke, Reichel – A. Müller, Junge – Frohbart, Schulze (58. Evers), Hüttenrauch (58. Weihe) – Mittendorf.

Tore: 0:1 Sening (16.), 0:2 Hajdaraj (67.), 1:2 Müller (73./FE), 2:2 Spilker (90.+2).