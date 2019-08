Fußball-Kreisliga: Vier Teams starten mit einem Handicap

Endlich geht es wieder los! An diesem Wochenende startet die Fußball-Kreisliga in die Saison 2019/20. Nach mehreren harten Wochen Vorbereitung sind die Spieler mindestens genauso froh wie die Zuschauer, dass es ab sofort wieder auf Punktejagd geht. Doch welche Teams werden am wahrscheinlichsten...