Driebe-Turnhalle in Königslutter bleibt noch länger gesperrt

Auch nach den Sommerferien wird es keinen Sportunterricht in der Turnhalle der Grundschule Driebe in Königslutter geben. So viel steht bereits jetzt fest. Wann genau allerdings die aufgrund eines Schädlingsbefalls seit Februar gesperrte Halle wieder in Betrieb genommen werden kann, könne derzeit noch nicht verbindlich gesagt werden, beantwortete Bürgermeister Alexander Hoppe unsere Anfrage. Der erste Teil der Sanierungsarbeiten sei...