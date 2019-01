Kinder an die Macht im Dorfgemeinschaftshaus

Eigentlich ist das Konzept einfach: Damit sich Kinder auch im Winter mal richtig auf Spielgeräten austoben können, werden einfach welche aufgebaut. So jedenfalls lautete die Idee von Diakon Niels Respondek von der evangelischen Jugend der Propstei Königslutter. Entstanden ist daraus der Winterspielplatz, mit dem der Diakon erstmals in diesem Winter in drei Orten der Propstei regelmäßig unterwegs ist: im Dorfgemeinschaftshaus Lelm, in Abbenrode und Volkmarode.

Die Resonanz und der Zuspruch nach den ersten Terminen sei enorm gewesen, berichtete uns Niels Respondek. Im Schnitt kämen etwa 40 Kinder auch aus angrenzenden Orten zu den Terminen. Beim ersten Treffen in diesem Jahr in Lelm seien es sogar 60 bis 70 gewesen. „Da waren die Kapazitäten dann schon an der Grenze. Aber trotzdem: Ich hätte mir nie vorstellen können, dass das Konzept so gut aufgeht“, zeigte sich Respondek erfreut über den Erfolg.

Als Vater wisse er allerdings ganz genau, wie wichtig es für Kinder auch im Winter ist, sich austoben zu können. So sei die Idee Ende 2017 entstanden, erzählt der Diakon: „Eine Kollegin von mir hat das Angebot in Braunschweig gemacht. Da bin ich mit meiner Tochter hin und war so begeistert von dem Konzept, dass ich es für unsere Propstei umsetzen wollte.“

Es funktioniert so, dass in geeigneten Räumen große Spielgeräte zu einem großen Spielplatz aufgebaut werden. Die Eltern haben die Aufsichtspflicht, aber Niels Respondek und weitere ehrenamtliche Helfer sind immer vor Ort. Und für alle gibt es noch Kaffee und Kekse.

Der Hit bei den Spielgeräten sei die Hüpfburg. Im Angebot sind aber auch ein Bällebad oder eine Bewegungsbaustelle. Alle Spielgeräte wurden neu angeschafft und gehören der Propstei. Um sie zu den jeweiligen Orten transportieren zu können, hat Respondek außerdem einen gebrauchten Anhänger gekauft. Mit allen Anschaffungen seien das Kosten von 14.000 Euro gewesen. „Das ging nur über Zuschüsse, wir haben fünf Organisationen gefunden, die uns dabei unterstützen“, machte der Diakon deutlich.

Vor Ort könne er auf viele freiwillige Helfer zählen, die vor allem beim Auf- und Abbau mit anpacken. „Das sind ganz treue Seelen“, richtete er seinen Dank an sie. Und auch wenn dieser Winter noch nicht vorbei ist: Die Vorbereitungen für den nächsten laufen schon.