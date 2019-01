Kinderbetreuung ganz familiär: Bei der Tagesmutter

. 9 Uhr morgens, die Tür geht auf und gibt den Blick frei auf ein Bild des Trubels. Fünf kleine Kinder wühlen geräuschvoll in einer Truhe voller Spielzeug, holen Polizeiautos, ein Spielhandy, eine Eisenbahn samt Schienen hervor. Schau mal, was ich habe!, scheinen die leuchtenden Augen sagen zu wollen, die kunterbunte Schätze unter die Nase des Besuchers halten. Mittendrin in all dem Kinderspaß: Jessika Braatz, die ganz entspannt lächelt, bei einem Geräuschpegel, der anderen die Tränen in die Augen treiben würde.

Jessika Braatz ist eine von bloß einer Handvoll Tagespflegepersonen in der Samtgemeinde Velpke. Seit zehn Jahren übt sie ihren Beruf aus und geht darin ganz auf. „Sie sind für mich wie meine eigenen Kinder“, sagt sie über ihre Schützlinge. Von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr ist sie in der Kinderbetreuung eingespannt, das ist ein kräftezehrender Full-Time-Job. Der aber zu heutigen Zeiten, in denen die Geburtenzahlen hoch und die Krippen- und Kindergartenplätze knapp sind, immer wichtiger wird. „Viele schätzen die Flexibilität, die eine Tagesmutter ihnen bietet, im Vergleich zu den starren Öffnungszeiten der Kindergärten“, sagt Braatz. Auch die Nähe, die sie zu ihren Schützlingen aufbaue, sei für viele Eltern ein Vorteil der Betreuung.

Die erste Anlaufstelle, so die Tagesmutter, sei für viele Eltern immer noch die klassische Kinderbetreuung in der Krippe. „Das liegt einfach daran, dass die Tagespflege eine relativ neue Alternative ist“, sagt Braatz, „früher gab es diese Möglichkeit gar nicht. Und auch heute kennt Tagespflegepersonen nur, wer sich mit dem Thema auseinander setzt: Deshalb werden wir von der Öffentlichkeit manchmal nicht so wahrgenommen.“ Diese Einschätzung teilt Braatz mit vielen Tagespflegepersonen: In Wolfsburg etwa kritisierte erst kürzlich die Regionalgruppe der Berufsvereinigung der Tagespflegepersonen, als Lückenbüßer behandelt zu werden. „Das kann ich schon nachvollziehen, aber für mich macht die Freude an der Arbeit dieses Gefühl wett. Und sobald mich die Eltern kennen, bekomme ich ganz viel positive Rückmeldung“, sagt Braatz.

Auch sie gehört einer Regionalgruppe der Berufsvereinigung an; nämlich der Helmstedter Gruppe. Zusammen wolle man sich für eine bessere Situation der Tagespflegepersonen einsetzen. Kritik gab es etwa kürzlich an der neuen Satzung im Bereich der Kindertagespflege im Landkreis Helmstedt; unter anderem ging es dabei um die Lohnfortzahlung in Erholungs- und Urlaubszeiten, die von sechs auf fünf Wochen gekürzt wurde. Zugleich wurde die Vergütung der Tagesmütter um 50 Cent pro Stunde und Kind angehoben: Im Endeffekt komme man aber kaum besser mit dem Geld zurecht, so Braatz. „Ich finde es schade, dass es in diesem Punkt an Wertschätzung für unsere Arbeit fehlt. Ich verstehe schon die schwierige finanzielle Situation des Landkreises, aber die Arbeit, die wir hier im Landkreis machen, sollte nicht weniger wert sein als die einer Tagesmutter in einem anderen Gebiet – wie Wolfsburg.“ Schließlich helfe sie dabei, die Betreuungssituation zu verbessern. Für die Samtgemeinde Velpke hatte Bürgermeister Rüdiger Fricke etwa kürzlich in einem Interview gesagt, man würde sich über mehr Tagespflegepersonen freuen, vor dem Hintergrund der knappen Kita-Plätze. Knapp sind die Plätze nämlich auch bei den Tagesmüttern: Jessika Braatz etwa hat erst im Jahr 2021 freie Plätze zu besetzen.

Für die Zukunft erhofft sich Braatz nicht nur mehr Wertschätzung in finanzieller Hinsicht, sondern auch eine Entlastung durch die zentrale Platzvergabe, die in der Samtgemeinde kommen solle. „Derzeit melden viele Eltern ihre Kindern noch doppelt, dreifach, vierfach in Krippen und bei Tagesmüttern an“, sagt Braatz, „das sorgt für viel Frustration, sowohl bei den Eltern, als auch bei den Betreuern.“ Wünschenswert fände sie auch, wenn Eltern für alle Kitas und alle Tagesmütter die gleichen Gebühren zahlen müssten – derzeit gebe es hier noch zu große Unterschiede im gesamten Landkreis. „Das ist nicht fair – und ein Wettbewerbsnachteil für uns“, sagt Braatz.

Bereut hat Jessika Braatz die Entscheidung für ihren neuen Beruf übrigens nie. „Es ist das schönste, von einem Kind glücklich angelächelt zu werden. Da sind alle Sorgen vergessen.“