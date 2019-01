Weiter wachsen, aber bodenständig

Königslutter. Der Umzug in die neue Firmenzentrale wird 2019 prägendes Element für die Fibav-Unternehmensgruppe in Königslutter sein.

Zu einem lockeren Stelldichein zu Jahresbeginn hatte die Fibav-Unternehmensgruppe aus Königslutter die Pressevertreter eingeladen. Kern der Veranstaltung sollte ein Blick auf den Status Quo des Familienunternehmens sein, aber auch ein Blick auf das vergangene Jahr und der Ausblick auf die nächsten wichtigen Stationen für das Unternehmen.

Das wird in diesem Jahr sicherlich der Umzug in die neue Firmenzentrale am Lauinger Weg in Königslutter sein, stand für den geschäftsführenden Gesellschafter Sven Hansmeier fest. Bei der Grundsteinlegung im Oktober vergangenen Jahres lautete die Ankündigung, der neue Sitz solle diesen Sommer bezogen werden. Während des Pressetermins kündigte Hansmeier einen Umzug „voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres“ an.

Auf mehr als 3700 Quadratmetern Fläche werden dann die 100 Verwaltungsmitarbeiter aller Tochterunternehmen ihre Büroräume haben. „Die Villa (an der Rottorfer Straße) behalten wir, das Gebäude an der Schoderstedter Straße wird aufgegeben“, kündigte Hansmeier an. „Soweit wir wissen“, sagte er weiter, „sollen daraus wohl Wohnungen werden.“

Lob gab es vom Gesellschafter für den Sitz des 1991 gegründeten Unternehmens, sowohl die Stadt Königslutter als auch den Landkreis Helmstedt. „Ich bin sicher, dass wir uns an einem anderen Standort nicht so unkompliziert hätten weiterentwickeln können“, stand für ihn fest.

Neben den einzelnen Gesellschaften seien viele Leistungen rund um das Thema Bauen im Laufe der Jahre dazu gekommen. Jüngste Beispiele seien die Hausverwaltung sowie das Grundstücksrecycling, also der Ankauf von Grundstücken mit abzureißenden Gebäuden beispielsweise, die zu Bauland aufbereitet werden.

Geschäftsführer Peter Armin sieht das Unternehmen gut aufgestellt für die Zukunft. „Wir sind kontinuierlich gewachsen, aber gesund“, lautete sein Fazit. Viele Mitbewerber hätten sich überschätzt und seien deshalb vom Markt verschwunden. Aus Fibav solle kein weltumspannender Konzern werden, was aber nicht bedeute, man sei risikoscheu. Um so ein Unternehmen lebendig zu halten, sei eine ständige Revitalisierung notwendig.

In der Weiterentwicklung wolle man bodenständig bleiben, betonte Sven Hansmeier. Außerdem sei alles langfristig angelegt. Als Beispiel nannte er das 2015 eröffnete, hauseigene Ausbildungszentrum, in das 500.000 Euro investiert worden seien. Es diene auch dazu, das Unternehmen für Auszubildende attraktiv zu machen. Denn: „Ein Handwerker muss sich nicht hinter einem VW-Arbeiter verstecken.“