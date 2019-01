Kita-Container in Velpke sollen Plätze schaffen

. Neues Jahr, neue Projekte: In der Samtgemeinde Velpke stehen 2019 unter anderem der Neubau der Kita in Bahrdorf und der Erweiterungsbau der Schule in Danndorf an. Eva Hieber sprach mit Bürgermeister Rüdiger Fricke über die Zukunft der Samtgemeinde – auch mit Blick auf Tourismus, die Windkraft und...