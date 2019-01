Königslutter bereitet sich auf die Wahl vor

Etwa 13.000 Königslutteraner sind in diesem Jahr aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Nicht nur, um am 26. Mai das Europäische Parlament zu bestimmen, sondern auch, wer künftig Königslutters Geschicke lenken wird. Nach acht Jahren endet am 31. Oktober die Amtszeit des SPD-Bürgermeisters Alexander Hoppe. Um den organisatorischen Aufwand im Herbst nicht erneut betreiben zu müssen und damit Kosten zu sparen, hatte der Rat Königslutter...