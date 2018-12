Unter der Linde in Papenrode wird es weihnachtlich – fast

Es regnet in Strömen, das Wetter ist alles, nur nicht gerade weihnachtlich. Macht nichts. In Papenrode trafen sich am frühen Abend des vierten Advent trotzdem an die 20 Frauen, Männer und sogar zwei Kinder unter der Linde oberhalb der einzigen Kreuzung im Dorfe, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen, eine Bratwurst zu essen und Glühwein oder auch ein Bier zu trinken. Das tun sie dort schon seit vielen Jahren immer am vierten Advent....