Knüppeldamm in Frellstedt ist bald wieder Geschichte

Wird gebuddelt, stehen auch immer die Archäologen bereit. Doch mit diesem Fund in Frellstedts Ortsdurchfahrt habe niemand gerechnet. „Der Knüppeldamm war eine echte Überraschung. Wir wussten nicht, dass er hier drunter liegt“, versichert Kreisarchäologin Monika Bernatzky während eines Pressetermins an der eingezäunten Fundstelle. Und die Fundstelle ist lang. Die Komplettsanierung der Helmstedter Straße stand für einige Zeit still,...