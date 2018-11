Die FSV verliert Faden, Spiel und Spitze

Am vorletzten Spieltag vor der Winterpause verloren die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen beim Braunschweiger Aufsteiger FC Wenden nicht nur mit 2:3 (1:1), sondern damit auch die Tabellenführung in der Staffel 2. Da sowohl der BSC Acosta (4:0 in Vöhrum) als auch Volkmarode (0:0 in...