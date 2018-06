Ein Ausflug in die Vergangenheit für Schunters Gritzka

Der Tabellenzweite MTV Gamsen verzichtet auf die Landesliga – damit ist auch die Aufstiegsfrage in der Fußball-Bezirksliga 1 geklärt. Doch nur zum Gratulieren fährt der FC Schunter am Sonntag (15 Uhr) keineswegs zum Spitzenreiter SV Reislingen/Neuhaus, wo er auf dem Kunstrasenplatz in Neuhaus...