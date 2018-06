Grasleben klettert noch auf Rang 7

Königslutter. Jetzt können auch die „Nachsitzer“ in die Sommerpause gehen. In der Fußball-Kreisliga mussten die SG Rottorf/Viktoria Königslutter und der TSV Grasleben eine letzte Extra-Schicht am Mittwochabend einlegen, weil ihre Begegnung eine Woche zuvor aufgrund eines Gewitters abgebrochen...