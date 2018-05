Sener: Sechs Punkte fehlen noch

Neben dem Gipfeltreffen in der Fußball-Kreisliga stehen noch sechs weitere Partien an. Dabei geht es besonders in Barmke für die gastgebende SG um eine Menge. FC Nordkreis – SV Esbeck (So., 15 Uhr). Mit 10:1 fegte Nordkreis am Donnerstag den FC...