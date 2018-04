Dritte Heimniederlage in Folge – für den VfL wird es eng

Lange Gesichter gab es am Sonntagabend in der Sporthalle am Rosinenweg. Zumindest bei jenen, die es mit dem Handball-Landesligisten VfL Lehre halten. Der kassierte nämlich im dritten Heimspiel in Folge die dritte Niederlage, dieses Mal mit 28:34 (12:20) gegen den spielstarken Tabellenvierten SG...