Imagination mit neuer Choreografie

Schöningen Es ist noch nicht das Saisonfinale, aber der Höhepunkt für die Schöninger Jazz- und Modern-Dance-Teams. Von der 2. Bundesliga bis zur Landesliga präsentiert die Tanzsportabteilung im TC Schöningen an diesem Wochenende vier Turniere in der Gerhard-Müller-Halle. Am heutigen Samstag (ab 12 Uhr) ist...